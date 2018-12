Cronaca



Lavori pubblici, in programma interventi per 76 milioni di euro

mercoledì, 19 dicembre 2018, 12:38

di eliseo biancalana

L'assessore ai lavori pubblici Celestino Marchini ha presentato stamani il piano degli investimenti 2019-21, composto dal piano di acquisizione dei beni durevoli, dal programma triennale delle opere pubbliche 2019-21 e dall'elenco annuale 2019, durante l'odierna seduta congiunta delle commissioni bilancio e lavori pubblici.



Per quanto riguardo il piano di acquisizione dei beni durevoli sono previste spese di 163mila e 360 euro nel 2019, di 155mila e 950 euro nel 2020 e di 180mila e 893 nel 2021. Per la realizzazione del programma triennale dei lavori pubblici 2019-21, il comune prevede di muovere risorse per un valore complessivo di poco superiore a 76 milioni e 891mila euro. Guardando al dettaglio dei lavori, per il prossimo anno è previsto l'avvio di numerosi interventi. Tra i più rilevanti, la sistemazione di facciate, infissi e coperture di Palazzo Orsetti (importo intervento 761mila e 500 euro), l'ampliamento del cimitero di Mulerna (1 milione e 20mila euro), il restauro di Palazzo Guinigi (910mila euro), l'ampliamento del cimitero di Sant'Alessio (1 milione e 330mila euro), la scuola innovativa a Sorbano del Vescovo (2 milioni e 810mila euro), il rifacimento della pista di atletica del Campo Martini (745mila euro), l'adeguamento della pavimentazione e della segnaletica (1 milione e 880mila euro) e gli interventi per Quartieri Social (3 milioni e 759mila euro per piazza Ludovico Ariosto, 711mila euro per la ciclopedonale a San Vito, 718mila per la ciclabile in via Nottolini).



Critico il giudizio di Nicola Bucchignani (FdI), per il quale il piano è troppo concentrato sulla manutenzione. "Non si può fare un piano di sogni" ha replicato Marchini. Richieste di ulteriori dettagli sugli interventi su scuole e illuminazione sono arrivate da Cristina Consani (SìAmo Lucca). Massimiliano Bindocci (M5S) ha abbandonato la seduta per protestare contro il modo in cui sono organizzate le riunioni delle commissioni.