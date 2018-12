Linea Lucca-Viareggio, circolazione dei treni sospesa per lavori

Altri articoli in Cronaca

sabato, 29 dicembre 2018, 12:50

L’amministrazione comunale di Villa Basilica scende in campo per salvaguardare la vita dei cani e contrastare il fenomeno del randagismo sul proprio territorio

venerdì, 28 dicembre 2018, 19:09

Nella giornata di ieri, presso il carcere di Lucca in relazione al decesso a seguito di un malore di un detenuto lavorante italiano di 50 anni, i detenuti della terza sezione hanno iniziato ad inveire e a sbattere pentolame sulle inferriate

venerdì, 28 dicembre 2018, 15:26

Presentato stamani a Palazzo Orsetti il bilancio di previsione del 2019. La proposta approvata dalla giunta inizierà ora il suo percorso nella commissione e approderà in consiglio comunale nella prima metà del mese di gennaio

venerdì, 28 dicembre 2018, 13:50

A partire dalla fine del mese di novembre anche i militari della guardia costiera di Viareggio, sotto il coordinamento regionale della direzione marittima della Toscana, hanno effettuato complessivamente oltre 60 ispezioni ad unità da pesca, grossisti, mercati, pescherie e ristoranti nelle province di Lucca e Pistoia e nel tratto di...

venerdì, 28 dicembre 2018, 11:46

Ordinanza firmata stamani dal sindaco che, dalle 20 del 31 dicembre fino alle 8.00 del primo gennaio, vieta agli esercizi di somministrazione del centro storico, anche attraverso i distributori automatici, di vendere bevande o cibi in contenitori rigidi come metallo o vetro

venerdì, 28 dicembre 2018, 11:17

Il Comitato di Gestione decide di procedere alla chiusura del Centro finché non saranno garantite condizioni dignitose per lo svolgimento delle attività dell'Associazione di volontariato e della Comunità che frequenta giornalmente i locali di via delle Chiavi d'Oro, 6