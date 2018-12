Cronaca



Medici di famiglia e pediatri: cambi in vista a Massa, Pisa, Livorno e Lucca

venerdì, 21 dicembre 2018, 11:24

Alcuni cambiamenti relativi ai medici e pediatri di famiglia riguarderanno vari ambiti territoriali dell’Azienda USL Toscana nord ovest nei prossimi giorni.



In provincia di Lucca cesseranno il proprio incarico:

- dal 31 dicembre il dottor Mauro Ribecai della Aft Lucca Ovest e la dottoressa Gigliola Biagini della Aft Capannori e dalla Medicina di Gruppo di S. Leonardo.



In provincia di Pisa cesseranno il proprio incarico:

- dal 29 dicembre il dottor Giovanni Montanelli, ambito territoriale San Giuliano Terme Vecchiano;

- dal 30 dicembre la dottoressa Alba Cortopassi, ambito territoriale di Casciana Terme Lari;

- dal 31 dicembre la pediatra dottoressa Anna Cattani, ambito territoriale Pontedera/Ponsacco. A decorrere dalla stessa data è stato assegnato un incarico provvisorio alla dottoressa Roberta De Tata. Gli assistiti della dottoressa Cattani saranno automaticamente iscritti nelle liste della dottoressa De Tata.

- dal 1° gennaio 2019 la dottoressa Donatella Cerri e il dottor Barretta Uccello, entrambi dell’ambito territoriale di Pisa. Nella stessa data anche la pediatra dottoressa Lidia Fanelli ambito territoriale di San Giuliano Terme Vecchiano.



In provincia di Livorno cesserà il proprio incarico:

- dal 1° gennaio 2019 il dottor Mauro Cassano, Aft 3 Livorno.



In provincia di Massa cesserà il proprio incarico:

- dal 31 dicembre il pediatra di famiglia dottor Franco Testori, ambito territoriale di Massa-Montignoso.



È possibile effettuare l'operazione di cambio del medico direttamente dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente allo sportello azzerando quindi le file e con la massima libertà di orario.



Al servizio on line si può accedere tramite:



1. Web collegandosi al portale Open Toscana su PC, tablet e smartphone



2. App SmartSST di Regione Toscana per smartphone e tablet scaricabile su Play Store o Apple Store



3. Totem PuntoSI disponibili presso le Aziende sanitarie (consulta l’elenco)



Il portale Open Toscana, permette l'accesso alla funzionalità di scelta del medico, alla sezione “Servizi Toscana” e quindi “Salute”, utilizzando, per autenticarsi, il sistema di identità digitale Spid oppure, se si è in possesso di lettore di smart card tramite la tessera sanitaria e il pin rilasciato al momento della attivazione.