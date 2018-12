Mercatino della primaria Pascoli in via Beccheria

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 20 dicembre 2018, 13:01

I carabinieri di Lucca hanno messo in carcere un cittadino peruviano 20enne, responsabile dei reati di rapina e ricettazione. Gli episodi contestati risalgono al 27 settembre, quando il giovane straniero, residente nel comune di Borgo a Mozzano, dove all’epoca si trovava sottoposto all’obbligo di firma per altri reati, era stato...

giovedì, 20 dicembre 2018, 12:55

Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato ieri mattina al fine di rafforzare i controlli e i necessari dispositivi di prevenzione volti a garantire il libero e sicuro svolgimento di tutte le iniziative programmate in occasione delle prossime festività natalizie e di fine anno

giovedì, 20 dicembre 2018, 12:19

"Insieme, il Serchio diventa più sicuro". E’ questo il motto scelto dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord per la giornata di sabato (22 dicembre), dove l’ente siglerà apposite convenzioni per il presidio e la cura condivisa e partecipata del fiume e del parco fluviale, assieme a numerose associazioni e...

giovedì, 20 dicembre 2018, 09:37

GAIA S.p.A. comunica i dati dello sciopero nazionale indetto da Cgil-Cisl-Uil, per l'intera giornata lavorativa di lunedì 17 dicembre. In provincia di Lucca il personale interessato allo sciopero era di 232 addetti e i lavoratori che hanno scioperato sono stati 113

mercoledì, 19 dicembre 2018, 15:10

Le sanzioni più corpose sono le 18 multe da 600 euro ciascuna elevate a carico dei colpevoli per abbandono di rifiuti sul territorio: quattro presso il cimitero di San Donato, tre a quello di Picciorana e in via Larga, altri tre casi nel quartiere di Sant'Anna, due a San Cassiano...

mercoledì, 19 dicembre 2018, 15:08

Grazie alla collaborazione tra la polizia di stato e la centrale operativa 118 Asl Toscana Nord Ovest, diretta dal dottor Nicolini, questa mattina si è svolto nella caserma di polizia il primo corso B.L.S.D (Basic Life Support and Defibbrillation) per l'utilizzo del defibrillatore tenuto dal personale sanitario della Polizia di Stato.