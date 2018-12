Cronaca



Natale con gli anziani

domenica, 23 dicembre 2018, 01:20

In questi anni stiamo vivendo un’epoca in cui troppo spesso le divisioni e le chiusure sono sulle prime pagine dei quotidiani e nelle immagini di troppi telegiornali. Le divisioni a volte hanno il volto di un uomini e donne con la pelle di colore diverso. A volte è il colore dei capelli a fare la differenza.

Da una parte i capelli bianchi e dall’altra tutti i colori dell’arcobaleno. Pensavamo di vivere in un mondo largo e globalizzato e ci siamo invece ritrovati in un mondo stretto ed egoista. C’è bisogno di fare qualcosa, come portare la gioia della nostra amicizia a persone care più avanti negli anni. Pertanto questa mattina, alle 10:30, presso la casa di riposo, conosciuta come Centro Anziani, a Monte San Quirico (Lucca) si è svolta la colazione di Natale della Comunità di Sant’Egidio.

Ad attendere l’arrivo di Babbo Natale, venuto quest’anno con una ventina di bambini assieme alle loro famiglie, c’erano quasi novanta ospiti della struttura. Babbo natale con i suoi piccoli “elfi” è stato aiutato dal gruppo di ragazzi rifugiati africani, che da circa due anni sono il motore delle feste e dei giochi che si svolgono in struttura e che, con solare allegria e dolcezza, ci insegnano ogni settimana, di nuovo, come voler bene agli anziani.

La Comunità di Sant’Egidio si avvicinò agli anziani 46 anni fa, nel 1972, e immediatamente se ne innamorò. Capì subito che la loro amicizia sincera e fedele è un dono che scalda il cuore, un bagaglio di esperienza inestimabile e una grande scuola di sensibilità. In questi anni anche qui a Lucca, e ci fa piacere contare gli anni che sono passati a partire dal 2010, stando vicino a tanti amici anziani, aiutandoli nelle piccole cose, supportandoli nelle difficoltà, crescendo insieme nell’amicizia e nella familiarità sentiamo di maturare la nostra sensibilità e l’apprezzamento del gusto della vita, sentiamo di capire che è importante non sprecare la nostra esistenza o disperdere le nostre energie.