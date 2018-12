Cronaca



“Natale Sicuro”, riunito in prefettura il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica

giovedì, 20 dicembre 2018, 12:55

Potenziate le misure di sicurezza e di vigilanza in occasione delle festività natalizie.

Questo è quanto emerso nel corso del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato ieri mattina al fine di rafforzare i controlli e i necessari dispositivi di prevenzione volti a garantire il libero e sicuro svolgimento di tutte le iniziative programmate in occasione delle prossime festività natalizie e di fine anno.

Alla riunione del Comitato hanno partecipato il Questore, il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Comandante della Polizia Stradale di Lucca, il Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio, l’Assessore alla Libertà Urbana del Comune di Viareggio, il Vice Sindaco del Comune di Camaiore, il Consigliere Delegato alla Sicurezza del Comune di Forte dei Marmi nonché i Comandanti delle Polizie Municipali di Lucca, Pietrasanta, Camaiore e Forte dei Marmi.

All’esame del consesso, presieduto dal Prefetto Maria Laura Simonetti, le misure antiterrorismo, specie in considerazione dei gravi eventi delittuosi che hanno interessato la città francese di Strasburgo, che inducono a tenere elevata l’attenzione anche nel nostro territorio provinciale e a potenziare i dispositivi di controllo da parte delle Forze di Polizia e delle Polizie municipali.

La riunione ha costituito ancora una volta l’occasione per ribadire le disposizioni impartite dal Ministero dell’Interno in relazione alle pubbliche manifestazioni per la tutela della safety e della security, con particolare riguardo alla necessità di una preventiva valutazione dell’evento da parte delle Autorità locali. E’ stato inoltre sottolineato che l’organizzazione dei pubblici spettacoli sia sottoposta all’esame della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, competente in relazione al numero di partecipanti all’evento.

I vertici delle Forze dell’Ordine hanno assicurato un potenziamento dei servizi di controllo del territorio, soprattutto in relazione agli eventi che richiamano un gran numero di persone, programmati per la notte di Capodanno e comunque nei giorni delle festività natalizie, ciascuno per i profili di specifica competenza.

Controlli mirati saranno effettuati anche dalla Capitaneria di Porto sulla filiera alimentare e negli arenili, in concorso con la Polizia Municipale.

Rispettare i limiti di capienza previste nei Locali di Pubblico Spettacolo e nelle pubbliche manifestazioni e segnalare eventuali violazioni, sono stati i suggerimenti del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, al fine di gestire, anche con la predisposizione di specifiche pianificazioni antipanico, nella maniera migliore eventuali reazioni scomposte della folla, come è tristemente accaduto a Corinaldo.

Il contributo della Polizia Municipale in questi giorni risulta di fondamentale importanza specie per la rilevazione dei sinistri stradali, per i quali la Polizia Stradale di Lucca assicura il proprio contributo in caso di maggiore complessità.

Il Prefetto ha inoltre preannunciato l’imminente stipula di un Protocollo d’Intesa con i rappresentanti delle organizzazioni dei gestori delle discoteche e dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo volto a consentire un più avanzato sistema di relazione e sinergia tra gli operatori del settore e le Forze dell’Ordine, la cui bozza è in corso di predisposizione a livello regionale.

Nel corso della seduta sono state concordate specifiche direttive rivolte agli operatori della sicurezza stradale finalizzate al potenziamento dell’attività di prevenzione e repressione delle violazioni delle norme di comportamento alla guida, al fine di ridurre l’incidentalità stradale, nonché al costante monitoraggio della stato di percorribilità delle strade, soprattutto in previsione di eventuali criticità che potrebbero insorgere in caso di peggioramento delle condizioni metereologiche.

Sono state inoltre pianificati specifici controlli preventivi sia nelle arterie di accesso che nelle vicinanza dei locali di pubblico spettacolo e dei siti individuati per le pubbliche manifestazioni di maggior rilievo.