Cronaca



Natale solidale: raccolta alimentare straordinaria di CasaPound

mercoledì, 19 dicembre 2018, 10:16

CasaPound organizza una raccolta alimentare straordinaria in vista del Natale, per le famiglie lucchesi in difficoltà: vengono raccolti in particolare cibi in scatola, tonno, legumi e panettoni o pandori.

"Come noto CasaPound assiste tante famiglie - dichiara Eugenio Santelli, responsabile del progetto solidale - che nel corso degli anni sono salite e, ad oggi, sono circa cinquanta. Un aiuto mensile che nel periodo natalizio vorremmo fosse più sostanzioso, come simbolo forte di solidarietà nei confronti di nostri concittadini in difficoltà."

La raccolta straordinaria avverrà mercoledì 19 e giovedì 20 dicembre dalle 15:30 alle 19:00 presso la sede di CasaPound a Marlia, in via della Chiesa 24. Per informazioni chiamare il 346 3205032 o scrivere a casapoundlucca@yahoo.it