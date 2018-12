Nella caserma di polizia il primo corso B.L.S.D. per l'utilizzo del defibrillatore

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 19 dicembre 2018, 15:10

Le sanzioni più corpose sono le 18 multe da 600 euro ciascuna elevate a carico dei colpevoli per abbandono di rifiuti sul territorio: quattro presso il cimitero di San Donato, tre a quello di Picciorana e in via Larga, altri tre casi nel quartiere di Sant'Anna, due a San Cassiano...

mercoledì, 19 dicembre 2018, 13:40

"Una spiacevole situazione in cui si sono trovati alcuni nostri associati". È quanto scrive l'associazione Federconsumatori di Vercelli, inviando un comunicato di reclamo agli organi di stampa lucchesi oltre che alla sede comunale di Lucca

mercoledì, 19 dicembre 2018, 13:19

Una proficua giornata di formazione si è svolta oggi a palazzo Ducale nell’ambito del progetto Ludem (Lucca Migration HELP DESK) finanziato con i fondi FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione), di cui è soggetto proponente la Prefettura di Lucca e attuatore il Consorzio CO&SO

mercoledì, 19 dicembre 2018, 12:38

L'assessore ai lavori pubblici Celestino Marchini ha presentato stamani il piano degli investimenti 2019-21, composto dal piano di acquisizione dei beni durevoli, dal programma triennale delle opere pubbliche 2019-21 e dall'elenco annuale 2019, durante l'odierna seduta congiunta delle commissioni bilancio e lavori pubblici

mercoledì, 19 dicembre 2018, 12:15

Il sindaco Tambellini ha ricevuto, assieme all'assessora alle pari opportunità Ilaria Vietina e alla consigliera delegata sulla sanità Cristina Petretti, Lucia Tanganelli, dirigente medico di Oncologia medica, e Simona Cristallini, dirigente medico di Radioterapia

mercoledì, 19 dicembre 2018, 11:30

A finire in carcere, e sempre sotto indagine, Si tratta di Giacomo Franceschi 37 anni di Calci, appartenente ad un'associazione dell'antincendio boschivo della zona pisana