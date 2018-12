Cronaca



Nuove piantumazioni in viale Luporini, viale Puccini e piazzale Boccherini

mercoledì, 12 dicembre 2018, 15:51

Dopo la prima magnolia piantata in viale Luporini in occasione della Giornata dell'Albero lo scorso 21 novembre, nei giorni scorsi la strada è stata interessata da nuove piantumazioni. Sono 20 gli alberi messi a dimora in viale Luporini, precisamente nel tratto compreso tra viale Carducci e piazzale Italia, e altri 10 nel tratto tra piazzale Italia e via San Donato. Si tratta ancora, come è stato per la prima pianta, di magnolie da fiore del tipo soulangeana a fiore bianco. Tutto ciò permetterà di rendere il primo tratto di viale Luporini completamente alberato.

I lavori per dotare il territorio di nuovi alberi però non finiscono qui. Dopo il 7 gennaio, al termine delle festività del periodo natalizio e dell'Epifania, sarà il viale Puccini ad essere oggetto di piantumazioni. In particolare il tratto in cui è stata realizzata la nuova pista ciclabile, compreso tra via Vecchi Pardini e via De Gasperi. Questa volta saranno tigli (Tilia Cordata), in tutto 33, le piante che saranno messe a dimora. Nel nuovo anno anche piazzale Boccherini sarà oggetto di intervento con l'ultimazione delle aree a verde nell'area della nuova rotatoria dove saranno piantumate complessivamente 15 magnolie.