Oltre 450 persone ai pranzi di Natale di Sant'Egidio e della Croce Verde

mercoledì, 26 dicembre 2018, 10:35

di eliseo biancalana

Come ogni anno, il mondo del volontariato lucchese si è attivato il 25 dicembre per un Natale solidale a favore dei poveri della città. Sono state oltre 450 le persone che hanno partecipato al pranzo di Natale della Comunità di Sant'Egidio e a quello della Croce Verde.



Per la precisione, sono stati due i pranzi organizzati dalla Comunità di Sant'Egidio: il primo, come l'anno passato, si è tenuto all'interno del complesso monumentale San Francesco (messo a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca), l'altro nel quartiere di Pontetetto, nei locali parrocchiali. Sono stati infatti 265 i partecipanti: 185 a quello in città, 80 a Pontetetto. Un'ottantina i volontari che hanno speso questo giorno di festa per portare calore e vicinanza ai poveri della città. Come ogni anno, è stato consegnato a ogni partecipante un regalo. Hanno contribuito all'allestimento le Misericordie di Lucca e di Camaiore, mentre il Comitato popolare piazza San Francesco ha messo a disposizione le cucine. Erano presenti anche il sindaco Alessandro Tambellini e il consigliere regionale Stefano Baccelli.



Il pranzo della Croce Verde si è invece tenuto presso la sede dell'associazione in Viale Castracani. Un centinaio i commensali e una ventina i volontari presenti, guidati dalla presidente Elisa Ricci. Ospite d'onore, l'arcivescovo Italo Castellani. Anche in questo caso, ogni partecipante ha ricevuto un pacco dono.