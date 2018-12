Open Day alla scuola primaria Giovanni Pascoli

Altri articoli in Cronaca

martedì, 4 dicembre 2018, 15:44

Stanziati dalla giunta regionale 360 mila euro per il triennio 2018-2020 per la realizzazione di interventi di manutenzione della Via Francigena Toscana. Lo stabilisce una delibera proposta dall'assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo e approvata dalla giunta

lunedì, 3 dicembre 2018, 18:54

Inserita nel programma de Il Desco 2018, l'iniziativa si è svolta ieri all'interno del magnifico complesso del Real Collegio di Lucca. Una grande partecipazione di esperti e di pubblico ha caratterizzato l'incontro con interventi di livello che hanno catturato per due ore l'attenzione dei numerosi presenti

lunedì, 3 dicembre 2018, 18:51

Ancora frammenti che cadono dall'alto in centro storico. Stavolta però, non si tratta di storici palazzi, bensì della secolare chiesa di San Paolino. Quest'oggi infatti, nel primo pomeriggio, una squadra dei vigili del fuoco di Lucca è intervenuta presso il vicolo di San Pierino

lunedì, 3 dicembre 2018, 15:29

La giornata mondiale per la lotta all'Aids continua a rappresentare un momento di confronto ed approfondimento, dedicato in particolare alle scuole, che sono le vere protagoniste del progetto 'Ultimora-Multimedialucca per la lotta all'Aids'. Contestualmente, però, è anche il momento di fare il punto della situazione, con l’ausilio dei dati, per...

lunedì, 3 dicembre 2018, 14:47

A Lucca scatta il Piano del freddo per rispondere all’abbassamento delle temperature e fornire un supporto caldo e sicuro alle persone senza fissa dimora. Un piano del tutto inedito, che abbandona la gestione emergenziale in favore di un percorso strutturato e organizzato

lunedì, 3 dicembre 2018, 14:40

Vista la nota con i rilevamenti condotti da Arpat, il comune di Lucca ha emesso un'ordinanza a tutela della qualità dell'aria per limitare la circolazione dei veicoli più inquinanti e l'accensione dei caminetti e contrastare l'inquinamento atmosferico, i provvedimenti rientrano nelle misure del Piano di azione comunale