Open Day della scuola Carlo Massei di Mutigliano

giovedì, 13 dicembre 2018, 20:41

In occasione delle prossime iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020, la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Lucca 4 Mariacristina Pettorini e gli insegnanti accoglieranno i genitori e i ragazzi dell’ultimo anno della scuola primaria per presentare il Piano dell’Offerta Formativa e per far conoscere gli ambienti e le attrezzature didattiche.

Verranno presentati alcuni dei progetti educativi più rilevanti, tra questi ricordiamo: Accordiamoci per concertare, Trinity, Latino propedeutico e Giochi Sportivi. Quest’anno con i finanziamenti europei sono attivi anche i seguenti percorsi PON: Costellazioni,(orientamento) - Competenze di base : Cineforum e Orienteering.

Grazie ai lavori di ristrutturazione e di ampliamento ancora in corso lo storico edificio, situato in un contesto collinare di pregio, si presenta rinnovato e rispondente a tutte le norme di sicurezza, con spazi adeguati per le attività laboratoriali e una nuova palestra che insieme al campo sportivo esterno consentirà agli alunni di svolgere varie attività motorie.

Durante la mattinata sono state previste delle attività laboratoriali con i futuri alunni perché possano conoscere e avvicinarsi alle diverse metodologie didattiche che si svolgono nella scuola.

L’appuntamento per l’open day è fissato per lunedì 17 dicembre dalle 17 alle 19 nell’aula magna della scuola.