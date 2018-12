Cronaca



Operaio cade da un ponteggio: si alza il Pegaso

giovedì, 20 dicembre 2018, 15:43

di gabriele muratori

Un brutto incidente, questa mattina poco dopo le 10, per un operaio di circa cinquant’anni, che stava lavorando sul ponteggio di un cantiere di lavoro nella zona del Morianse. L’uomo, nella caduta, pare abbia subito una serie di traumi per i quali, oltre all’auto-medica e all’ambulanza del 118, è stato allertato anche l’elicottero pegaso della Regione Toscana giunto in brevissimo tempo. Dopo che il paziente è stato stabilizzato dai sanitari, è stato caricato sull’eliambulanza e trasportato al reparto di traumatologia d’urgenza del vicino ospedale di Cisanello. L’uomo è stato comunque trasportato in codice giallo e tutt’ora, dalle prime valutazioni, anche se grave, non pare risulti in pericolo di morte.