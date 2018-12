Cronaca



Parte da Lucca la seconda edizione delle Olimpiadi Digitali dei Diritti Umani

venerdì, 7 dicembre 2018, 12:28

Ancora una volta da Lucca parte la prestigiosa iniziativa rivolta agli studenti italiani dei trienni delle scuole secondarie di II grado, che li vedrà coinvolti in una competizione interamente in lingua inglese sulla storia dei diritti umani, sul funzionamento e la struttura delle Nazioni Unite e sull’eredità morale del Senatore Robert Francis Kennedy.

In occasione del Settantesimo Anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che il 10 dicembre 2018 compie 70 anni, e del Cinquantesimo Anniversario della Campagna elettorale del Senatore Robert Francis Kennedy, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, l’ISI Pertini di Lucca, l’Associazione Robert F. Kennedy Foundation of Italy ONLUS, lanciano ufficialmente il bando di partecipazione.

Per le scuole interessate si ricorda che la tempistica segnalata sul bando (scaricabile sui siti www.rfkitalia.org e https://sites.google.com/view/docentiperidirittiumani) sono:

⦁ 27 gennaio (scadenza iscrizioni alla manifestazione)

⦁ 01 febbraio (prove tecniche);

⦁ 08 febbraio (svolgimento della competizione).

La competizione prevederà l’uso della piattaforma Kahoot e di Google Hangout. I quesiti saranno articolati in lingua inglese. Ogni istituto potrà contraddistinguersi, indossando una maglietta in tema con i Diritti Umani e che costituirà la divisa della scuola. Le squadre saranno formate da sei studenti scelti tra gli allievi del triennio (istituti scolastici di secondo grado).

I premi previsti per l’edizione 2018/19 sono:

⦁ squadra I classificata, soggiorno di due giorni (solo pernottamento) presso la sede del Robert F. Kennedy Human Rights Italia (ex carcere de Le Murate, Via Ghibellina 12 a, 50122 Firenze) e gli accrediti per l’edizione 2019 del Lucca Comics & Games (31.10/02.11 2019)

⦁ squadra II classificata, soggiorno di due giorni (solo pernottamento) a Viareggio ed accrediti con partecipazione alla serata di gala del Lucca Film Festival-Europa Cinema (Viareggio 16-21 aprile 2019);

⦁ squadra III classificata, soggiorno di due giorni (solo pernottamento) a Lucca ed accrediti per la manifestazione “Collezionando” di Lucca Comics & Games (23 e 24 marzo 2019).

“Il Comune di Lucca è fortemente impegnato - sostiene l'assessora alle politiche formative Ilaria Vietina - nel promuovere, fin dai primi anni di frequenza scolastica, una conoscenza diffusa dei diritti umani e del cittadino. Siamo infatti consapevoli che proprio la conoscenza e l'educazione rappresentino il migliore antidoto nei confronti di quella sorta di imbarbarimento dei rapporti umani e sociali a cui assistiamo e al quale non dobbiamo in nessun modo arrenderci. Per questo abbiamo ritenuto importante sostenere questo concorso, che è rivolto ai giovani studenti italiani e che proprio a partire da Lucca lancia un messaggio etico forte e chiaro”.

“Siamo orgogliosi che ancora una volta le scuole italiane si misurino sul tema dei diritti umani, partendo dalla figura centrale di Robert Kennedy e mettendo in campo le proprie conoscenze tecnologiche e linguistiche”, afferma Maria Lina Marcucci, Presidente del Robert F. Kennedy Human Rights Italia.

“Con viva soddisfazione, l’ISI Pertini di Lucca presenta la II Edizione delle Olimpiadi Digitali dei Diritti Umani, consapevole che una scuola non deve solo formare professionisti competenti nel proprio ambito, ma deve concorrere alla formazione etica degli studenti per renderli autonomi, liberi e solidali. Promuovere l’empatia, la curiosità intellettuale, la legalità, il rifiuto della prevaricazione dell’uomo sull'uomo, infatti, deve costituire la linfa vitale, “la sostanza” più pura di qualsiasi percorso scolastico. Oggi le aule del Pertini, come quelle di molti altri istituti scolastici italiani, sono sempre più multiculturali e multietniche e quindi come scuola abbiamo attivato molti progetti per l’integrazione, l’inclusione, la solidarietà e le Olimpiadi costituiscono, attualmente, il degno coronamento di un'azione didattica portata avanti da diversi anni, anche grazie ai docenti di potenziamento di diritto e la collaborazione con le altre realtà attive sul territorio per la difesa della dignità umana. Non a caso le Olimpiadi nascono dalla collaborazione con alcune di queste realtà”, dichiara Daniela Venturi, dirigente scolastico dell'ISI Pertini di Lucca.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Lucca, dall’Ufficio Scolastico IX di Lucca e Massa Carrara. Sostengono l'iniziativa il Comune di Viareggio, LUCCA CREA S.R.L. e Lucca Film Festival Europa Cinema.

Le scuole interessate potranno contattare gli organizzatori per informazioni ai seguenti indirizzi email: olimpiadigitalidirittiumani@pertini.lucca.gov.it; pagliai@rfkhumanrights.org.