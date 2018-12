Percosse la sorella, Mario Cipollini a giudizio

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 14 dicembre 2018, 17:32

Coinvolgerà detenuti del carcere di San Giorgio ed ospiti della Casa San Francesco di Lucca il progetto “Liberi dentro”, che prevede la realizzazione in queste due sedi di laboratori permanenti per la digitalizzazione dei documenti amministrativi Asl

venerdì, 14 dicembre 2018, 12:09

Le segreterie nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl Viabilità e Logistica hanno proclamato per domenica 16 e lunedì 17 dicembre una prima azione di sciopero in Autostrade per l'Italia e nelle società collegate (Gruppo Telepass, SDS, Autostrade Tech, ADMoving, Atlantia)

venerdì, 14 dicembre 2018, 12:02

Un mirato servizio di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio e del consumo di stupefacenti da parte dei più giovani è stato eseguito stamattina dai carabinieri di Lucca. Una dose di hashish è stata recuperata nei servizi igienici dove era stata occultata

venerdì, 14 dicembre 2018, 11:32

Dopo il "no" di Spirale a una qualsiasi trattativa, l’impreditore di Torino avvierà una diversa attività in provincia, forse a Viareggio, e vuole valutare il personale di Monsagrati

venerdì, 14 dicembre 2018, 11:05

Il 16 dicembre l'operazione finale di Geal per rendere l'acquedotto più sicuro ed efficiente. L'appello a limitare in consumi per la giornata di domenica

giovedì, 13 dicembre 2018, 20:41

In occasione delle prossime iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020, la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Lucca 4 Mariacristina Pettorini e gli insegnanti accoglieranno i genitori e i ragazzi dell’ultimo anno della scuola primaria per presentare il Piano dell’Offerta Formativa