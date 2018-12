Piano freddo: pronti i primi 20 kit per l'unità di strada

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 12 dicembre 2018, 15:51

Dopo la prima magnolia piantata in viale Luporini in occasione della Giornata dell'Albero lo scorso 21 novembre, nei giorni scorsi la strada è stata interessata da nuove piantumazioni. Sono 20 gli alberi messi a dimora in viale Luporini, precisamente nel tratto compreso tra viale Carducci e piazzale Italia, e altri...

mercoledì, 12 dicembre 2018, 15:25

Una panchina rossa come simbolo della lotta contro la violenza di genere. Questo il traguardo raggiunto dal distretto della piana di Lucca, in collaborazione con il consultorio, con l’inaugurazione della panchina monumentale avvenuta, questa mattina, dopo mesi di impegno per costruire una solida rete in contrasto alla violenza sulle donne,...

mercoledì, 12 dicembre 2018, 15:18

Si tratta di un lucchese di 41 anni, residente a Capannori, trovato in possesso, ieri sera, di oltre 150 grammi di hashish, occultati nella tasca del giacchetto di pelle

mercoledì, 12 dicembre 2018, 15:15

Si tratta di un 40enne di Monza, residente a Capannori, che è stato sorpreso all’interno di un noto supermercato di Lucca mentre tentava di rubare della merce. L’uomo, con numerosi precedenti, anche specifici, già raggiunto da avviso orale del questore, è stato arrestato e, giudicato per direttissima, è stato sottoposto...

mercoledì, 12 dicembre 2018, 13:10

Prosegue l’impegno e il lavoro del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord per la riqualificazione e la messa in sicurezza del Pubblico Condotto lucchese: il fosso di derivazione del Serchio, che provenendo da San Pietro a Vico e San Marco, attraversa l’intero Centro storico per poi confluire nella Piscilla, a...

mercoledì, 12 dicembre 2018, 13:05

Stamattina il prefetto di Lucca, Maria Laura Simonetti, ha ricevuto a Palazzo Ducale l’ambasciatore degli Stati Uniti d’America in Italia Lewis M. Eisenberg. Il diplomatico era accompagnato dal console generale a Firenze Benjamin V. Wohlauer