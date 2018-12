Cronaca



Progetto Ludem, prima giornata di formazione in materia di immigrazione

mercoledì, 19 dicembre 2018, 13:19

Una proficua giornata di formazione si è svolta oggi a palazzo Ducale nell’ambito del progetto Ludem (Lucca Migration HELP DESK) finanziato con i fondi FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione), di cui è soggetto proponente la Prefettura di Lucca e attuatore il Consorzio CO&SO.

Il progetto, oltre ad assicurare la presenza di operatori legali e mediatori negli uffici della Prefettura e della Questura, prevede cinque giornate di formazione e approfondimento in materia di immigrazione e accoglienza.

L’avvocato Francesca Biondi Dal Monte della Scuola Superiore Sant’anna di Pisa e l’avvocato Anna Brambilla dell’Associazione per gli Studi giuridici sull’Immigrazione hanno illustrato le novità del D.L. 4 ottobre 2018 n.113, convertito in legge 1 dicembre 2018 n.132 e le modifiche apportate alla normativa vigente in materia di riconoscimento dello status di rifugiato e di accoglienza.

Al convegno sono stati invitati i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate al fenomeno dell’immigrazione, con particolare riguardo ai comuni, ai presidi medico sanitari operanti sul territorio ed alle associazioni del terzo settore.

L’iniziativa è stata molto apprezzata ed ha visto la partecipazione di oltre un centinaio di persone, tra le quali il Dirigente dell’Ufficio immigrazione della Questura, la Dirigente del Centro Provinciale per l’Istruzione per Adulti, gli assessori con i referenti del comune capoluogo e di altri comuni, referenti delle associazioni del terzo settore e i referenti degli Uffici Immigrazione delle altre Prefetture della Toscana.

E’ stato un prezioso momento di confronto, che ha contribuito a rafforzare la sinergia tra i vari soggetti interessati e la capacità di creare rete per dare risposte più efficaci alle esigenze connesse all’accoglienza.