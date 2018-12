Cronaca



Protezione civile: Vannucci diventa Disaster Manager

giovedì, 6 dicembre 2018, 11:48

La protezione civile della provincia di Lucca si arricchisce di una nuova figura professionale: Giovanni Vannucci, già consigliere nazionale di Assodima - Associazione Nazionale Disaster Manager, volontario della Croce Verde di Lucca e coordinatore del volontariato di protezione civile del territorio di tutta la provincia di Lucca, ha superato l'esame finale di terzo livello (il più alto) ottenendo la qualifica diDisaster Manager, titolo riconosciuto dal Sistema Nazionale di Protezione Civile. Secondo la normativa in vigore, il Disaster Manager di terzo livello è la figura professionale in possesso delle competenze per operare in contesti organizzativi di alta complessità. Vannucci ha ricevuto l'attestato dall'ex Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio e dal dirigente dell'Ufficio Emergenze Marco Agnoloni.