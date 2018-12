Cronaca



Prove Invalsi 2018, punteggio ben al di sopra della media nazionale per gli studenti della English Primary School di Lucca

venerdì, 7 dicembre 2018, 17:01

I risultati delle prove Invalsi 2018, svolte a giugno scorso, sono stati eccellenti per gli studenti della English Primary School di Lucca; tanto eccellenti da essere ritenuti anomali in ragione di punteggi ben al di sopra della media nazionale.

La comunicazione ufficiale, arrivata la scorsa settimana dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI), dopo gli approfondimenti effettuati sui risultati registrati, ha confermato che le anomalie sono determinate semplicemente da eccellenze non riscontrabili nella popolazione scolastica complessiva che ha sostenuto i test.

Le prove Invalsi, somministrate a tutti gli alunni di seconda e quinta elementare, terza media e seconda superiore frequentati le scuole italiane, hanno lo scopo di valutare il grado di competenze raggiunto dagli studenti su tre principali aree: la comprensione di un testo, la padronanza della matematica e, dalla classe quinta elementare, il livello di inglese raggiunto.

Il punteggio dei test Invalsi è espresso in centesimi e va da 10 a 100. I bambini della classe seconda della English Primary School hanno ottenuto un punteggio di 84 per entrambe le prove (Italiano e Matematica) spiccando nella media nazionale che non supera i 50 punti per l’Italiano e i 47 per la Matematica.

I bambini della classe quinta hanno “naturalmente” dimostrato un’ottima padronanza dell’inglese, con un punteggio di 95 per il Reading e 98,8 per il Listening, dimostrando anche una preparazione superiore ai coetanei in Italiano, con un punteggio di 82 rispetto a 49 punti della media nazionale, e Matematica con risultati di 77 punti rispetto alla media di 61,3.

Dagli esiti delle prove Invalsi di quest’anno emerge quindi un dato molto positivo per gli studenti delle English Primary School, è evidente infatti come il metodo di studio applicato e la capacità degli insegnanti hanno portato ad ottimi risultati non solo in inglese. C’è un segreto? Semplicemente preparare gli alunni insegnando a pensare e non solo ad assorbire e memorizzare nozioni piccole o grandi. Approndimento:

http://www.scuolebilingue.com/it/news/lucca/english-primary-school/risultati-prove-invalsi-eccellenti