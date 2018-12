Cronaca



Pubblico Condotto, in corso l'ultima parte degli interventi

mercoledì, 12 dicembre 2018, 13:10

Prosegue l’impegno e il lavoro del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord per la riqualificazione e la messa in sicurezza del Pubblico Condotto lucchese: il fosso di derivazione del Serchio, che provenendo da San Pietro a Vico e San Marco, attraversa l’intero Centro storico per poi confluire nella Piscilla, a San Concordio.



Ancora oggi, continua ad essere fondamentale per l’approvvigionamento di campi ed industrie e, adesso, anche per lo scolo e l’allontanamento delle acque piovane, in particolare durante la stagione delle piogge. Come annunciato dal Consorzio, gli interventi straordinari in programma (per un investimento complessivo di 580mila euro), sono ripresi a nelle settimane scorse, a conclusione della stagione irrigua: quando cioè è stato possibile interrompere la distribuzione d’acqua alle colture del territorio, e si è così potuto abbassare il livello del canale e ripartire coi cantieri.



“Attualmente sono in fase di conclusione, nel Centro storico, i lavori di pulizia del fondo, nel tratto di canale che va da Porta San Jacopo fino a Via Elisa – spiega il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi – Entro gennaio, proseguiremo anche con la pulizia del fondo, nel tratto più a valle. Nel frattempo, in accordo con la Soprintendenza, proseguono anche i lavori per il recupero dei muretti e delle cancellature, sia in Città che fuori. Nel tratto a monte delle Mura, da San Marco all’ex Cantoni abbiamo terminato lo scavo, e nel tratto ancora più a monte, abbiamo eseguito lo sfalcio. E appena la Soprintendenza avrà espresso il suo parere, il Consorzio apporrà lungo il tratto del Centro storico del Pubblico Condotto, una serie di pannelli illustrativi, realizzati in collaborazione con l’associazione “Custodi della Città”, che spiegheranno con testi ed immagini l’evoluzione storica e sociale dell’arteria idraulica. Un modo concreto, quindi, per rendere il fosso più fruibile e fruito da parte dei cittadini”.