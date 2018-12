Cronaca



Rifiuti a cielo aperto in centro storico: ancora degrado nella zona Est

lunedì, 31 dicembre 2019, 12:00

di daniela nardi

A volte ritornano. Dopo che in centro storico per quasi un anno (circa dal novembre 2017 sino a fine settembre 2018) accanto all’ex cartiera Pasquini all’imbocco di via Buiamonti uno stallo giallo destinato alla sosta dei residenti è stato occupato da un cantiere del Consorzio di Bonifica del Bientina, con laterizi e materiali di vario genere abbandonati in strada, adesso nello stesso posto sono apparsi da più di un mese quattro o cinque grandi sacchi neri, dai quali spuntano rifiuti ingombranti di diverso tipo.

Questi grossi sacchi sono malamente riparati da due transenne ed ancora una volta occupano uno stallo giallo dei residenti, mentre non vi sono esposti cartelli od autorizzazioni di alcun genere.

Ricordiamo che il cantiere del Consorzio - con tutti i vari materiali che conteneva tra cui molti mattoni lasciati sotto le intemperie senza alcuna protezione - è stato rimosso solo di recente, grazie anche all’intervento di Remo Santini che pubblicamente denunciò lo stato di degrado in cui versa la zona est del centro, ma dopo poco più di un mese sono apparsi questi rifiuti che a prima vista potrebbero sembrare (ma il condizionale è d’obbligo, è soltanto una mera ipotesi) quanto recuperato dalla pulizia del fosso stesso.

In ogni caso dispiace che l’amministrazione acconsenta, anche solo per tacito assenso o per mera tolleranza, ad un degrado del genere, in una strada che è di passaggio anche per coloro che non avendo accesso alla ZTL di via del Fosso svoltano in via Buiamonti in direzione di Piazza S. Maria.

La speranza è che quei brutti sacchi neri vengano rimossi velocemente restituendo ai cittadini un prezioso stallo giallo per la sosta dei residenti, e che col nuovo anno vengano prestate dalle autorità preposte maggiore cura ed attenzione al centro storico che in varie zone versa purtroppo in un cattivo stato, con le strade piene di buche e sconnesse in più punti.

Nel frattempo, proprio dall’altro lato della strada, quasi di fronte a questi nuovi ingombranti rifiuti, un sacco dell’immondizia giace abbandonato all’imbocco di via del Fosso.