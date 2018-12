Cronaca



Rischio ghiaccio, codice giallo da mezzanotte

lunedì, 17 dicembre 2018, 12:04

Le temperature in sensibile calo a partire dalla serata causeranno diffuse gelate in pianura.

Per questo la sala operativa unificata permanente della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio ghiaccio valido dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 10 di domani, martedì 18 dicembre, in tutta la Toscana, ad eccezione delle zone costiere e delle isole dell'Arcipelago. La formazione di ghiaccio è prevista in particolare nelle zone interessate dalle precipitazioni delle ultime ore.

Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo.