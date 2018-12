Cronaca



RSU Sistema Ambiente denuncia: "Ennesima aggressione a un operatore"

sabato, 15 dicembre 2018, 12:13

Un operatore di Sistema Ambiente sarebbe stato aggredito verbalmente e fisicamente stamani, perché non avrebbe "ritirato il materiale esposto senza mastello". Lo denunciano le RSU di Sistema Ambiente con un comunicato stampa che esprime solidarietà al lavoratore.



"Questo clima ostile - sostengono i sindacati - che si è generato attorno agli operatori di Sistema Ambiente spa è anche figlio, a nostro parere, della poca presenza sulla stampa da parte della società, a difesa e tutela dell'operato dei propri dipendenti; infatti, salvo un articolo di fine agosto, sulla stampa locale si sono solo evidenziati spiacevoli eventi legati a inadempienze, se non in ultimo licenziamenti. Sottolineiamo il fatto che a parere nostro poco sia stato fatto dalla società a difesa del buon operato di molti lavoratori, che oltre alla tutela e decoro del territorio con il loro lavoro difendono quotidianamente l'immagine dell'azienda. Premesso tutto ciò ribadiamo che tali violenze sono inaccettabili e richiediamo pertanto che l'azienda si costituisca parte civile in causa appena sia possibile farlo, fornendo altresì, come si era già resa disponibile in precedenza, la tutela legale a favore del nostro collega".