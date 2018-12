Cronaca



S. Luca, Walt Disney e canti natalizi nel concerto del Coro Arcobaleno in Pediatria

giovedì, 20 dicembre 2018, 19:23

Ancora una volta la magia del Natale, vista attraverso gli occhi dei bambini, ha pervaso il reparto di Pediatria dell’ospedale “San Luca” di Lucca.

Oggi (20 dicembre), infatti, nella struttura diretta dalla dottoressa Angelina Vaccaro, si è svolto il tradizionale concerto del “Coro Arcobaleno”, composto da bambini e ragazzi, che ha proposto il suo ricco repertorio. Nella prima parte dell’esibizione, molto apprezzata, spazio a canti tratti da produzioni di Walt Disney, nella seconda invece tanti tradizionali canti natalizi.

E’ stato quindi un pomeriggio di festa per i piccoli ricoverati della struttura, per i loro genitori e per il personale della Pediatria, che coglie questa occasione per ringraziare anche l’associazione “Cuore di Maglia”, un gruppo di amiche che collabora attivamente con la struttura, realizzando e regalando ai bambini (in particolare a quelli prematuri, malati o soli) deliziosi accessori, come scarpine, cappellini, copertine, corredini, tutti rigorosamente fatti a mano e con filati di pregio.