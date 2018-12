Cronaca



Sant'Anna, malumore per il nuovo ripetitore vicino al parco giochi

martedì, 18 dicembre 2018, 13:02

di eliseo biancalana

Alcuni cittadini si sono rivolti a La Gazzetta di Lucca per esprimere il loro malumore per la costruzione di un nuovo ripetitore di telefonia mobile in via De Gasperi a Sant'Anna, vicino al parco giochi. L'associazione "Lucca ti voglio bene" annuncia la costituzione di un comitato.

I cittadini hanno lamentato di essere stati messi di fronte al fatto compiuto, di essere venuti a conoscenza della nuova opera solo a lavori iniziati e di non essere stati informati dal comune. "Non è che non vogliamo le antenne, il problema è la posizione" ha spiegato un cittadino, sottolineando la vicinanza al parco frequentato soprattutto da anziani e bambini.

Della vicenda si sta occupando l'associazione 'Lucca ti voglio bene" di Marco Santi Guerrieri. "Nel più totale silenzio, il comune autorizza l'antenna, lì proprio sopra la testa dei nostri bimbi" ha accusato Santi Guerrieri. "Già in mattinata - ha aggiunto - è stato costituito il comitato territoriale in seno alla nostra associazione, contestualmente saranno attivate tutte le iniziative di protesta e saranno contattati alcuni consiglieri comunali di minoranza in modo da poter accedere alle documentazioni ed eventualmente procedere con un'interrogazione in consiglio comunale". Santi Guerrieri ha inoltre sostenuto che nel comune ci sono già 90 antenne, alcune delle quali nelle vicinanze di via De Gasperi.

Sull'argomento La Gazzetta di Lucca ha interpellato l'amministrazione comunale. Da Palazzo Orsetti rimandano per la localizzazione dei ripetitori ai contenuti del piano di telefonia mobile, ricordando che a suo tempo il documento fu presentato in un'assemblea pubblica.