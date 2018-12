Cronaca



Seminata spazzatura in via della Polveriera a Montuolo

domenica, 23 dicembre 2018, 18:13

di gabriele muratori

Un brutto spettacolo quello che si è presentato questa mattina in via della Polveriera, la strada che da Montuolo sfocia all'imbocco del ponte di Ponte San Pietro sulla via Sarzanese, e che alcuni lettori residenti della zona ci hanno segnalato. Qualche ignoto incivile, noncurante del rispetto delle persone e del territorio, ha pensato bene di disseminare lungo il ciglio della strada, un grosso quantitativo di sacchi della spazzatura e immondizia varia, insozzando in maniera inguardabile e insensata l'ambiente verde circostante. Si tratta purtroppo di uno dei tanti episodi frequenti, quelli degli abbandoni selvaggi di spazzatura, dettati oltre che dalla svogliatezza del non voler seguire i canoni del porta a porta, anche da una buona dose di maleducazione e cinismo allo stato puro. Il gesto in questione, rappresenta comunque uno stato di fatto ancor più abietto, in quanto i sacchi sono stati gettati probabilmente uno alla volta a debita distanza uno dall'altro, creando maggior difficoltà nel recupero degli stessi da parte degli operatori.

Ed è proprio nel preventivo recupero che sperano i residenti della zona, ben sapendo che con le festività natalizie potranno passare altri giorni, in cui i rifiuti potranno quindi disperdersi irrimediabilmente nel verde circostante. Per ultimo ma non per ultimo, ad accrescere l'assurdità del gesto in questione, la vicinanza a via della Polveriera, proprio della stazione ecologica di Sistema Ambiente in via dei Sillori, distante solo poche centinaia di metri, disdegnata però dall'incivile autore dello scempio per preferire forse il "brivido" del vandalismo.

"Oltre alla rapida ripulitura, sperando che chi di dovere riesca anche ad identificare il responsabile, chiediamo che la strada venga dotata di idonea illuminazione" - commentano alcuni residenti - "alcuni tratti sono completamente al buio, e ciò favorisce questi atti, oltre che creare pericolo alla circolazione stradale".