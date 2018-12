Cronaca



Sequestrato circolo destinato a disco, un arresto per spaccio

mercoledì, 26 dicembre 2018, 12:17

Un circolo AICS alle porte di Lucca è stato sequestrato nella notte dai carabinieri nel corso di un servizio di prevenzione volto a verificare il rispetto delle prescrizioni di sicurezza da parte dei gestori dei locali di intrattenimento musicale e danzante. Il provvedimento cautelare, adottato in via d’urgenza, è scattato dopo che i militari hanno riscontrato un situazione di palese contrasto con lo statuto sociale del circolo, poiché unicamente rivolta a consentire un’attività di pubblico spettacolo in modo imprenditoriale, tra l’altro molto pubblicizzata attraverso internet e i social, con l’organizzazione di eventi ad alto richiamo in programma nei prossimi giorni. In particolare, i carabinieri hanno constatato all’interno della struttura, che presentava in tutto le caratteristiche di una comune discoteca, la presenza di numerose persone non iscritte nel registro di soci, ai quali era stato chiesto l’acquisto di un tagliando per avere diritto all’ingresso. Ad alcuni dei presenti erano state affidate mansioni di sicurezza, ad altre come disck-jokey. Tra coloro che esercitavano quest’ultima attività, un cittadino italiano di 44 anni è stato sorpreso nei pressi della consolle in possesso di tre tipi di stupefacente diverso (cocaina, hashish e marijuana), già ripartita in dosi, ed è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio. Ulteriore stupefacente, dopo l’uscita dei clienti, è stato recuperato all’interno del locale sotto un divano.

Al presidente del circolo sono state altresì contestate anche numerose irregolarità di carattere amministrativo, per quanto concerne la normativa sul divieto di fumo e la somministrazione di alimenti e bevande.

Il locale un questione non è la prima volta che rimane coinvolto in situazioni di irregolarità. Già nel 2016, sia pure sotto nome e assetto sociale diverso, nei confronti del circolo era stato eseguito dai carabinieri un decreto di sequestro preventivo a seguito della contestazione, all’allora presidente, del reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico intrattenimento e spettacolo.