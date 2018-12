Cronaca



Si rompe un tubo dell'acqua in Via Elisa

lunedì, 24 dicembre 2018, 13:51

di gabriele muratori

Singolare episodio in via Elisa all'incrocio con via degli Orti, questa mattina intorno a mezzogiorno, dove un tubo della condotta dell'acqua si è rotto, dando vita ad una vera e propria fontana a cielo aperto. Qualche ovvia difficoltà alla circolazione stradale, ma anche tanti curiosi che si sono fermati a fare foto e video da postare sui social. Sul posto sono intervenuti in breve tempo gli operatori della Geal per ripristinare il danno.