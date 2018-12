Successo per la cena di Natale della Fiaip di Lucca e Pisa

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 6 dicembre 2018, 11:30

Quest'anno la luce di un albero di Natale darà un tono di calore alla piazza di Ponte a Moriano e un segno di speranza per i commercianti e i residenti del paese per il prossimo anno. L'iniziativa è stata possibile grazie la tenacia delle Botteghe del Ponte e anche grazie,...

giovedì, 6 dicembre 2018, 08:43

Ancora in fase di ritocco e sempre in fase di completamento definitivo, è stata messa in funzione questa mattina alle 6 in punto, la nuova rotatoria di porta Sant'Anna, dando libero sfogo al traffico cittadino

mercoledì, 5 dicembre 2018, 12:24

Si terrà venerdì 7 dicembre la quarta edizione del concerto gospel natalizio organizzato dalla Croce Verde di Lucca, che quest'anno è dedicato alla memoria del suo ideatore, il dottor Piero Mungai. L'iniziativa rientra nelle celebrazioni dei 125 anni dell'associazione

mercoledì, 5 dicembre 2018, 12:04

I comuni di Lucca e Capannori hanno consegnato, nella mattina dello scorso lunedì 3 dicembre, le firme cartacee a favore del Monte Pisano, concorrente nel nono censimento dei 'Luoghi del Cuore' del Fai

mercoledì, 5 dicembre 2018, 07:49

Sabato 8 dicembre le strade di Saltocchio torneranno ad animarsi in occasione dell'annuale Fiera dell'Immacolata organizzata, per il terzo anno consecutivo, dal circolo Anspi di Saltocchio con al collaborazione della Confcommercio di Lucca

martedì, 4 dicembre 2018, 19:49

Il Comune di Lucca ha emesso un'ordinanza di divieto di uso a scopo potabile dell'acqua erogata da due fontane del territorio