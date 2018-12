Cronaca



Successo per la cena di Natale di Luccasenzabarriere onlus

sabato, 15 dicembre 2018, 12:47

“Un grazie di cuore a tutti gli amici e le amiche che hanno partecipato alla cena di Natale della nostra associazione” ha detto il presidente di Luccasenzabarriere onlus, Domenico Passalacqua. Oltre 80 persone si sono trovate per l’evento della onlus, che si è svolto presso il ristorante Stefan di Porcari. Tra i presenti l’assessore alle politiche per la comunità del Comune di Capannori Francesco Cecchetti, il plurimedagliato atleta Andrea Lanfri, gli sportivi paraolimpici Samuele Del Carlo e Stefano Mango, il giovanissimo campione di dressage Francesco Grassini e il presidente della Misericordia di Massa Macinaia Concetto De Luca. Hanno partecipato anche la cooperativa sociale Solidali e il Centro equitazione La Luna.

“Sono rimasto commosso dalla presenza di tanti amici alla nostra cena, che ci hanno stimolato ad andare avanti nel nostro impegno a favore delle persone diversamente abili – ha proseguito il presidente Passalacqua –. Un grazie di cuore lo voglio rivolgere agli sponsor che ci hanno aiutato a realizzare l’iniziativa: Grassini Impianti, il bar trattoria Stefan, la cooperativa Guamo Simply e Bei Viaggi. È stata una bella serata, con buon cibo e con la musica del gruppo The Matisse Group”.

“Tutto questo affetto – ha spiegato – ci dà la forza per andare avanti con le nostre iniziative. In particolare ricordiamo che stiamo raccogliendo le firme per introdurre gli stalli numerati per i disabili e i parcheggi rosa nel Comune di Lucca: chi volesse firmare, o anche solo conoscere l’associazione, ci troverà i prossimi mercoledì e sabato al mercato di Lucca e il venerdì a quello di Capannori”.