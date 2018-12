Tambellini riceve le due vincitrici del “Riconoscimento Umberto Veronesi al Laudato Medico”

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 19 dicembre 2018, 15:10

Le sanzioni più corpose sono le 18 multe da 600 euro ciascuna elevate a carico dei colpevoli per abbandono di rifiuti sul territorio: quattro presso il cimitero di San Donato, tre a quello di Picciorana e in via Larga, altri tre casi nel quartiere di Sant'Anna, due a San Cassiano...

mercoledì, 19 dicembre 2018, 15:08

Grazie alla collaborazione tra la polizia di stato e la centrale operativa 118 Asl Toscana Nord Ovest, diretta dal dottor Nicolini, questa mattina si è svolto nella caserma di polizia il primo corso B.L.S.D (Basic Life Support and Defibbrillation) per l'utilizzo del defibrillatore tenuto dal personale sanitario della Polizia di Stato.

mercoledì, 19 dicembre 2018, 13:40

"Una spiacevole situazione in cui si sono trovati alcuni nostri associati". È quanto scrive l'associazione Federconsumatori di Vercelli, inviando un comunicato di reclamo agli organi di stampa lucchesi oltre che alla sede comunale di Lucca

mercoledì, 19 dicembre 2018, 13:19

Una proficua giornata di formazione si è svolta oggi a palazzo Ducale nell’ambito del progetto Ludem (Lucca Migration HELP DESK) finanziato con i fondi FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione), di cui è soggetto proponente la Prefettura di Lucca e attuatore il Consorzio CO&SO

mercoledì, 19 dicembre 2018, 12:38

L'assessore ai lavori pubblici Celestino Marchini ha presentato stamani il piano degli investimenti 2019-21, composto dal piano di acquisizione dei beni durevoli, dal programma triennale delle opere pubbliche 2019-21 e dall'elenco annuale 2019, durante l'odierna seduta congiunta delle commissioni bilancio e lavori pubblici

mercoledì, 19 dicembre 2018, 11:30

A finire in carcere, e sempre sotto indagine, Si tratta di Giacomo Franceschi 37 anni di Calci, appartenente ad un'associazione dell'antincendio boschivo della zona pisana