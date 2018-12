Cronaca



Tanta allegria all'ospedale “San Luca” grazie al Ridolina Tour

sabato, 22 dicembre 2018, 13:16

Anche quest’anno nel suo travolgente tour di Natale all'interno delle strutture sanitarie in cui opera, l’associazione Ridolina ha toccato l'ospedale “San Luca” di Lucca e, nel pomeriggio, anche la struttura territoriale di “San Cataldo” a S. Maria a Colle.

I clown-dottori di Ridolina erano accompagnati dalla “Banda Bassotti” di Nozzano Castello (a Pisa invece dalla banda “Pedra Samba”), dal mitico Babbo Natale SergioGallo con doni ai bambini da parte degli amichetti di Giulia. Insieme a loro tanti altriamici uniti da un sorriso, che hanno invaso i reparti e realizzato concerti per i pazienti ricoverati, per i familiari e per il personale sanitario, portando una ventata di gioia e spensieratezza in questi ambienti di cura.

Nella loro tappa all'ospedale lucchese i clown-dottori ed i musicisti sono stati accolti dalla direttrice dell'ospedale di Lucca Michela Maielli e dalla responsabile del reparto di Pediatria Angelina Vaccaro, insieme anche all'assessore alle politiche sociali del Comune di Lucca Lucia Del Chiaro.

Per ognuna delle tappe odierne la simpatica comitiva si è spostata con alcuni mezzi speciali: il “Ridolone” (un Ford Transit allestito in stile anni 30), la “Dodamobile” ed il camioncino-dj del Veneri. Da evidenziare anche la presenza costante della Pubblica Assistenza di Chiesina Uzzanese e la scorta dei motociclisti toscani “Triumph Rat Lucca-Massa” e “Black Sheep Rude” e della “Akm Versilia”.