Telefono Amico Italia: una non-stop natalizia per essere vicina a chi è solo

sabato, 22 dicembre 2018, 10:15

di barbara ghiselli

Il Natale è ormai alle porte e gli spot televisivi ricordano che questa festa è gioiosa, fatta per stare con i familiari, scambiarsi doni, vivere un momento magico. Purtroppo non per tutti è così, i problemi non vanno mai in vacanza e spesso sono talmente grandi e recenti da non riuscire a vivere il 25 dicembre come un momento festoso; lo dimostrano i dati del Telefono amico Italia.



Nel 2016 le chiamate tra le ore 10 del 24 dicembre e la mezzanotte del 26 dicembre sono state 347 con una media di 16 minuti. Nel 2017 sono aumentate, 433, con una media di 12 minuti. Dal 2016 al 2017 c’è stato un aumento del 2 per cento delle chiamate da parte di persone che si sentivano sole. La solitudine è la motivazione prevalente che ha raggiunto il picco del 78 per cento delle chiamate nel periodo natalizio nel 2017. Gli altri motivi sono: problemi esistenziali, 11 per cento nel 2016 e 7 per cento nel 2017, depressione, 6 per cento nel 2016 e 7 per cento nel 2017, malattia fisica, 5 nel cento nel 2016 e 5 per cento nel 2017, prospettive future, 2 per cento nel 2016 e 3 per cento nel 2017.



Proprio per questi motivi, anche questo anno, come già fatto negli scorsi, durante le festività natalizie,Telefono Amico Italia sarà presente con la tradizionale non stop natalizia. I volontari risponderanno al numero 199 284 284 dalle ore 10 del 24 dicembre fino alla mezzanotte del 26 dicembre, senza mai fermarsi.



Per rispondere a questa esigenza i 500 volontari dei 20 centri di Telefono Amico Italia doneranno infatti parte delle loro festività natalizie per stare vicino a chi ne ha più bisogno.



Altra novità è la realizzazione del nuovo sito: l’indirizzo rimane sempre lo stesso: www.telefonoamico.it, cambia però la grafica, semplificata e attuale, e la facilità di utilizzo, soprattutto dai dispositivi mobili. Il sito offre la possibilità di conoscere Telefono Amico Italia , di capire quali sono le strutture sul territorio nazionale con l’individuazione dei centri da una pratica mappa della penisola. Vengono spiegate le attività e gli eventi e un’intera sezione è dedicata alla collaborazione, per diventare volontario. La ricerca di argomenti sul sito viene facilitata con la barra di ricerca e i link ai social, posizionati alla fine rendono Telefono Amico Italia facilmente raggiungibile dai principali social network.



Come ha detto Taylor Caldwell, scrittrice di romanzi:”Il più autentico significato e vero messaggio del Natale è che tutti non siano mai soli..” e l'associazione Telefono Amico Italia si fa bandiera di questo concetto.