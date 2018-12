Cronaca



Torna in Italia Gianna Jessen, bimba statunitense sopravvissuta all'aborto, oggi coraggiosa testimonial pro life

domenica, 2 dicembre 2018, 17:15

Gianna Jessen è una testimone pro life d’eccezione: da anni gira il mondo e combatte per quei milioni di bimbi che non hanno la sua stessa fortuna e muoiono uccisi nel grembo materno.

Nata nel 1977 Gianna è venuta al mondo, nonostante un tentativo di aborto salino portato avanti in una clinica Planned Parenthood, quando la madre era a 30 settimane di gravidanza.

La soluzione salina iniettata in utero di solito porta alla morte in 24 ore corrodendo il bambino... Ma Gianna è nata prima di morire nel grembo della sua mamma.

Gravemente lesa da paralisi cerebrale e muscolare, data per spacciata, allevata in un orfanotrofio come un’handicappata senza speranza, a 4 anni è stata adottata da chi ha saputo volerle bene e le ha tenacemente fatto fare fisioterapia e riabilitazione, permettendole di superare buona parte dei suoi handicap.

Oggi torna in Italia con Pro Vita Onlus. Ascoltarla parlare dal vivo è un’esperienza straordinaria.

Una grande donna, una santa del nostro tempo, Madre Teresa di Calcutta, disse di lei: “Dio sta usando Gianna per ricordare al mondo che ogni essere umano è prezioso per Lui. E’ bello vedere la forza dell’amore di Gesù che Egli ha riversato nel suo cuore. La mia preghiera per Gianna, e per tutti quelli che la ascoltano, è che il messaggio dell’amore di Dio ponga fine all’aborto con il potere dell’amore”.

Una delle tappe del tour è Lucca ed è l’unica per tutta la Toscana.

Il 5 dicembre 2018, alle ore 21:00, presso l’Auditorium dell’Oratorio di S. Anna “Giovanni Paolo II”,via Fratelli Cervi sarà data a tutti l’opportunità di conoscere ed ascoltare Gianna dal vivo.

La serata è stata organizzata grazie all’impegno del Comitato Difendiamo i nostri Figli, della Commissione Famiglia Arcidiocesi di Lucca e dell’Unione Farmacisti cattolici. A sostenere questo evento si sono unite anche numerose associazioni presenti sul territorio, quali il Comitato Lucio III Papa, l’associazione “Abbracciami”, il Centro di Aiuto alla Vita di Viareggio, Generazione Famiglia e l’associazione culturale Il Timone.