Tutto l’incanto della Natività nel Presepe della Confraternita dei Legnaioli

domenica, 23 dicembre 2018, 01:23

di daniela nardi

Commovente, suggestivo, di una bellezza da togliere il respiro. Entrando nella piccola chiesina di San Benedetto in Gottella a Lucca in piazza Bernardini, sede della Confraternita dei Legnaioli, si rimane incantati davanti ad un Presepio d’altri tempi.

E lo spettatore si stupisce ancora di più nell’apprendere che questo capolavoro di artigianato è stato realizzato in quasi tre anni di lavoro, a partire dal gennaio 2016 sino al 14 dicembre 2018, da un gruppo di circa 50 studenti della scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci, che insieme al loro professore di arte Adolfo Lorenzetti per due pomeriggi a settimana hanno partecipato ad un laboratorio artistico finalizzato alla costruzione di ogni singolo componente del Presepio.

La Natività è in primo piano, con la sacra famiglia in una grotta insieme al bue e all’asinello, vicino ad abitazioni umili e a botteghe. Al centro dominano un pozzo, un laghetto e due pastori che suonano gli strumenti della tradizione natalizia, il flauto e la zampogna, che richiamano la colonna sonora che accompagna l’evento. Le altre case presenti in primo piano sono grandi, con dettagli precisi (lumini, personaggi affacciati alle finestre da cui si scorge anche la mobilia interna) e realizzate con una grande attenzione ai particolari.

Un sentiero guida l’occhio dello spettatore sino ad un paese arroccato sulle colline sulla cui sommità si erige una piccola chiesa e si scorgono altre piccole abitazioni, in lontananza, con grande rispetto della prospettiva. I vari pezzi che compongono il Presepe, sia i personaggi che le abitazioni che gli elementi della natura, sono infatti di varie dimensioni proprio per garantire la proporzione realistica dell’insieme.

Impossibile non notare il richiamo ai paesi della Garfagnana, rielaborati con un po’ di fantasia.

Tutto il quadro è accompagnato, oltre che dalla musica, da un ciclo completo giorno notte con tutte le sfumature rosate del cielo all’alba, che si tinge di un celeste intenso durante il giorno per poi diventare di un arancio infuocato al tramonto ed infine variare gradatamente verso il blu profondo della notte quando iniziano a brillare le stelle con al centro la stella cometa.

Un lavoro encomiabile e bellissimo quello svolto dal professor Lorenzetti e dagli alunni della Leonardo da Vinci, tanto più in un periodo in cui si mettono sempre più in discussione le tradizioni locali tra cui il Presepe, che vale la pena davvero visitare (dalle 15:30 alle 19 tutti i giorni sino a S. Stefano e poi anche il 29 e il 30 dicembre e il 1°, 5, 6, 12, 13 19, 20 gennaio).