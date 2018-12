Cronaca



Tweet di Salvini, il giudice Boragine sotto scorta dopo l'assoluzione degli antagonisti

giovedì, 20 dicembre 2018, 21:27

Il giudice del tribunale di Lucca Gerardo Boragine è stato “fatto oggetto di pesanti insulti” sui social a seguito di un tweet del ministro Salvini a proposito della sentenza di assoluzione di 26 giovani processati per una manifestazione del 2015 contro il leader leghista.

Il ministro dell'Interno aveva manifestato sorpresa per l'assoluzione del gruppo di antagonisti che, a Viareggio tre anni fa, contestò pesantemente la sua presenza con tanto di lancio di sassi. Il giudice Boragine ha ritenuto di assolvere gli imputati perché, a suo avviso, il fatto non sussiste.

Salvini, preso atto della sentenza, aveva manifestato un certo disappunto attraverso un tweet sui social a seguito del quale sono arrivati numerosi messaggi di minacce e insulti all'indirizzo del magistrato per il quale è stata disposta la scorta da parte del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica di Lucca.

'Evidentemente aggredire e lanciare sassi per qualcuno non è reato. Evviva la 'giustizia' italiana. Io tiro diritto': questo il messaggio di Matteo Salvini che aveva provocato reazioni a base di insulti e minacce ai danni del magistrato lucchese. In difesa di quest'ultimo si è apertamente schierata l'Associazione Nazionale Magistrati toscana.