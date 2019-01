Cronaca



Accese “le luci per Regeni” in piazza Anfiteatro

venerdì, 25 gennaio 2019, 23:57

di Barbara Ghiselli

Si sono accese alle 19.41 del 25 gennaio, in piazza Anfiteatro, come in altre cento piazze italiane, “Le luci di Lucca per Regeni”, un'iniziativa organizzata da Amnesty International in collaborazione con i comuni di Lucca e Capannori, per chiedere che venga resa nota la verità sul caso di Giulio Regeni, ricercatore italiano sequestrato, torturato e ucciso brutalmente in Egitto nel 2016. “ Ci troviamo qui a tre anni dalla sua scomparsa – ha dichiarato Armida Bandoni, responsabile Amnesty Lucca - perchè vogliamo che venga fatto luce sulla vicenda di Giulio Regeni. Siamo scesi in piazza, ancora una volta, infatti per chiedere giustizia e verità su quanto gli è accaduto e far sentire la nostra vicinanza alla sua famiglia”. Francesco Greco, responsabile del gruppo giovani dell'organizzazione, ha fatto presente l'impegno di Amnesty in merito al caso di Giulio Regeni così come in tutto quello che rappresenta la difesa dei diritti umani. Ha inoltre ricordato che le 19.41, orario in cui si sono accese le luci per questa iniziativa, rappresentano il momento esatto in cui Regeni tre anni fa inviò il suo ultimo sms. Prima di raggiungere piazza Anfiteatro i partecipanti alla manifestazione hanno sfilato in un corteo partito dal piazzale davanti al Caffè delle Mura. Presenti, tra gli altri, il sindaco Alessandro Tambellini, il presidente del consiglio comunale Francesco Battistini e il consigliere del comune di Lucca Daniele Bianucci e Ilaria Carmassi, assessore al bilancio del comune di Capannori.