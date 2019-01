Cronaca



Aggressione a dipendente CTT Nord, condannato a sette mesi di reclusione

mercoledì, 30 gennaio 2019, 18:04

D. M. è comparso di fronte al tribunale di Lucca per essere giudicato in merito a una aggressione perpetrata ai danni di un dipendente del CTT Nord difeso e assistito dall'azienda che si è anche costituita parte civile:

CTT Nord si schiera da sempre accanto ai propri autisti e verificatori, in tutti i casi in cui sono stati aggrediti semplicemente perché stavano svolgendo il loro lavoro di guida o di controlleria a bordo dei bus. In questi casi CTT Nord si costituisce parte civile insieme al proprio personale facendosi carico se necessario delle spese legali.

Nella fattispecie, il 15/01/2019 avanti il Tribunale di Lucca – ufficio del dibattimento si è tenuta l’udienza relativa al giudizio penale nei confronti di D.M.

D.M. è stato imputato per aggressione.

Proprio in considerazione di tali condotte CTT, come di consueto, ha offerto il patrocinio legale al proprio dipendente costituendosi parte civile essa stessa.

A seguito della sentenza D.M. è stato condannato a 7 mesi di reclusione senza condizionale con risarcimento a CTT Nord di 900 euro e a 1.550 euro al dipendente che ha subito l’aggressione.

CTT continuerà la propria opera di sostegno al personale che ringrazia per l’impegno e la dedizione con cui svolgono il proprio lavoro in condizioni ambientali non sempre facili.

Il Presidente CTT Nord

(Dott. Andrea Zavanella)