Cronaca



Al campo zingari la fiera delle auto... d'epoca

sabato, 19 gennaio 2019, 21:32

Accanto al muro del cimitero comunale e a pochi metri dal campo zingari di via delle Tagliate, giace un perfetto esemplare di auto d'epoca o vintage. Si tratta di una vettura - o meglio, di quel che ne rimane - Fiat Punto di colore grigio senza ruote, targa, vetri, pluriammaccata, insomma, uno splendido esemplare di carcassa metallica che da tempo immemorabile si trova lì senza che nessuno abbia avvertito il bisogno di andare a dare una occhiata per capire se è un caso isolato oppure no e, eventualmente, rimuoverla visto che lo spettacolo, per chi va al camposanto e chi frequenta il campo di atletica ex Coni, è veramente squallido.