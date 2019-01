Cronaca



Altro Dae per Lucca. Installato dalla Mirco Ungaretti Onlus in Via Don Minzoni

venerdì, 11 gennaio 2019, 23:06

di gabriele muratori

Continua senza sosta l'attività di promozione della cardioprotezione da parte della Mirco Ungaretti Onlus, impegnata da anni nella diffusione delle conoscenze sulle manovre del Blsd, che questa mattina ha installato a Sant'Anna, in Via Don Minzoni, di fronte all'istituto comprensivo statale Lucca 3, il suo Dae numero 72.

"Abbiamo installato questo nuovo Dae salvavita non per nulla di fronte alle scuole e in una zona popolata da condomini" - commenta il presidente Stefano Ungaretti - "Questa nostra 72esima installazione la dedichiamo alla memoria di Clara Crespin, zia della nostra socia, la dottoressa Laura Crespin. I familiari hanno creduto in questo progetto, finanziando parte dell'acquisto, mentre il resto della somma è stata donata dai cittadini che hanno partecipato al corso di Blsd del 27 ottobre scorso che si è tenuto presso il Teatro del Giglio". Alla presenza dell'assessora comunale Ilaria Maria Vietina, del consigliere comunale dottor Alessandro Di Vito, della dirigente scolastica Elisabetta Giannelli e della professoressa Monica Stagi, è stato dunque tagliato il nastro di fronte agli alunni delle terze medie della scuola "Carlo Del Prete", freschi di corso Blsd. "Un messaggio culturale apprezzato dagli stessi ragazzi " - continua Ungaretti - "molti dei quali proseguiranno il nostro percorso di sensibilizzazione nelle scuole superiori. Ringraziamo inoltre il Vespa Club Lucca per la generosità dimostrata e tutti coloro che hanno permesso questa preziosa installazione".