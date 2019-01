Cronaca



Anno intenso per la polizia, cala il fenomeno dei furti

sabato, 12 gennaio 2019, 12:32

di eliseo biancalana

Calano del 21 per cento i furti in appartamento nel capoluogo, che nel 2018 sono stati 450: è il dato più basso dal 2011. È quanto risulta oggi dai dati diffusi in conferenza stampa dalla questura di Lucca. "Siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto – ha commentato i numeri il questore Vito Montaruli – però dobbiamo continuare in modo intensivo sulle stesse direttrici per ridurre al minimo l'attività predatoria". Intensa anche l'attività svolta dai commissariati di Viareggio e Forte dei Marmi.

In conferenza stampa il questore, affiancato dalla dirigente della squadra mobile Silvia Cascino, ha ricordato come il fenomeno dei furti in appartamento avesse suscitato allarme sociale a Lucca agli inizi dello scorso anno, anche a causa di classifiche sulla qualità della vita che vedevano la lucchesia maglia nera in questo ambito. Quest'anno la polizia si è concentrata nel contrasto all'attività predatoria e, a detta del questore, "i risultati non sono mancati", con i furti in calo del 21 per cento circa nel capoluogo. Inoltre, a partire da maggio 2018 in poi, si è verificata una riduzione media del 42 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In complesso, il numero dei furti è diminuito di oltre il 24 per cento. In calo anche i furti con destrezza (meno 28 per cento), in particolare grazie ai servizi effettuati in occasione dei Comics. Dati che per il questore sono evidentemente da mettere in correlazione con la sempre più intensa attività investigativa. Nel capoluogo sono state infatti fatte ben 20 operazioni di rilievo (portate a termine dall'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e dalla squadra mobile) che hanno visto finire in manette 36 persone. Tra le operazioni più eclatanti, è stato ricordato l'arresto a febbraio di un gruppo di persone ritenute responsabili di furti e Sant'Anna e a Sant'Alessio e, nello stesso mese, l'arresto di due soggetti che stavano consumando un furto all'interno di una ditta di trasporti, mediante l'uso di un disturbatore di frequenza. A maggio finirono invece nei guai due soggetti ritenuti responsabili di furti seriali ai danni di grandi esercizi commerciali. A luglio, una coppia finì in manette accusata di aver rapinato di un Rolex un anziano in centro storico; nello stesso furono arrestati in quattro per alcuni colpi ad aziende e bancomat. In Versilia, un'operazione importante è stata "Oro Forte": 33 misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta sui furti in abitazione e il riciclaggio di preziosi. Da rilevare l'attività della squadra mobile, che ha aumentato il numero degli arresti addirittura di oltre il 150 per cento rispetto all'anno precedente, sotto il coordinamento della procura.

Sul piano della prevenzione, grazie alle segnalazioni delle volanti, la divisione polizia anticrimine ha predisposto circa 80 rimpatri con foglio di via obbligatorio dalla città. Significativo anche l'aumento dei controlli. In tutta la provincia, sono state controllate oltre 17mila persone e 7mila e 600 veicoli (di cui, rispettivamente, 6mila e 3mila e 100 nel capoluogo). Il questore ha anche sottolineato l'importanza del monitoraggio dei quartieri cittadini e l'apporto del reparto prevenzione crimine di Firenze. Potenziati anche i servizi delle volanti in città, grazie all'aumento di organico. Inoltre sono stati impegnati nel territorio provinciale circa 2mila 100 unità di rinforzo, arrivate soprattutto in occasione di grandi eventi. A Lucca il più importante è stato il concerto di Roger Water (circa 20.000 spettatori). Importante anche il dispiego di forze per il Summer Festival e per i Comics, mentre sono in corso i preparativi per il Carnevale di Viareggio. Da non sottovalutare poi gli eventi calcistici. Il questore ha ricordato che in occasione del derby Lucchese-Pisa sono stati emanati ben 6 provvedimenti di Daspo sportivi. Nel complesso, nel 2018 si sono tenuti oltre 330 servizi di ordine pubblico programmati.

Importante anche il contrasto che l'ufficio investigativo svolge verso il traffico di stupefacenti e dopanti, come testimonia l'operazione nel mondo del ciclismo del mese di febbraio. Sono state inoltre ricordate le operazioni della squadra mobile contro un gruppo dedito allo spaccio di droga nel quartiere di Sant'Anna e contro un altro sodalizio di nigeriani operante nei pressi del centro di accoglienza delle Tagliate. Da ricordare, in Versilia, l'operazione "Souk", che ha visto l'emissione di 25 misure cautelari e che ha colpito una vasta rete di spaccio operante a Viareggio, e a cui ha contributo il Servizio centrale operativo (Sco) di Roma. In generale, è importante l'attività svolta dal commissariato di Viareggio sul fronte della lotta alla droga. Ogni mese nelle località versiliesi, in collaborazione con la polizia stradale, si tengono controlli presso le strutture di intrattenimento nelle ore notturne nel weekend, per la repressione del fenomeno della guida sotto l'effetto di alcolici o droghe. "È un disvalore" ha detto il questore a proposito della droga, sottolineando però che in questo ambito è importante l'attività preventiva. Sul fronte "sociale", il questore ha inoltre sottolineato l'impegno delle volanti e della squadra mobile contro il fenomeno le aggressioni alle donne, ricordando l'individuazione e la denuncia, ad aprile, dell'aggressore seriale, che aveva colpito senza motivo più signore. La polizia è inoltre impegnata, in coordinamento con l'ufficio scolastico e i presidi, in attività nelle scuole contro il bullismo.

Anche la polizia amministrativa ha aumentato i controlli (più 50 per cento) e sono state disposte diverse chiusure di esercizi pubblici. Nell'ambito delle strutture ricettive provinciali, nella seconda parte dell'anno, su 78 esercizi controllati ben 5 (4 a Lucca e 1 a Forte dei Marmi) non avrebbero segnalato gli ospiti che vi alloggiavano e i titolari sono stati pertanto denunciati all'autorità giudiziaria. A Marina di Pietrastanta, è stata invece sequestrata una discoteca ritenuta abusiva, a seguito di un'operazione condotta dal commissariato di Forte dei Marmi, in collaborazione con la polizia locale. Sul fronte immigrazione, oltre all'attività ordinaria, sono stati 24 gli extracomunitari accompagnati ai centri di permanenza per il rimpatrio e altri 5 direttamente alla frontiera. Poco prima di Natale, in collaborazione con la Digos, è stato rimpatriato un soggetto radicalizzato. Proprio quest'ultimo ufficio svolge, tra l'altro, un attento monitoraggio dei gruppi estremistici. "Quando si tiene una competizione elettorale – ha ricordato il questore – dobbiamo consentire che avvenga secondo la legge". Tra le operazioni condotte, è stato ricordato per l'arresto di un soggetto ritenuto responsabile di un attentato incendiario nei confronti di un distributore di carburante e l'individuazione dei soggetti ritenuti responsabili dell'affissione di uno striscione a contenuto discriminatorio sotto la casa del sindaco di Lucca.