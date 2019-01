Cronaca



Anziana derubata al santuario

giovedì, 24 gennaio 2019, 13:45

di eliseo biancalana

Non c'è più religione, viene proprio da commentare. Martedì pomeriggio un'anziana è stata derubata della propria borsa mentre stava aspettando di confessarsi nel santuario di Santa Gemma Galgani all'Arancio.



La signora, 86 anni, si trovava seduta vicino al confessionale e stava aspettando il suo confessore. Aveva appoggiato vicino a sé la propria borsetta, con dentro 250 euro. Improvvisamente un giovane le si è avvicinato dal dietro e le ha portato via la borsa. Pare che la donna abbia gridato per chiedere aiuto. Nel santuario c'erano altre due persone, un volontario e un pellegrino, ma non hanno potuto far nulla. Il confessionale si trova vicino all'ingresso laterale e il ladro è uscito velocemente. Una volontaria del museo del santuario è accorsa a vedere quello che accadeva ma il ladro si era già dileguato. Sembra che prima di colpire fosse entrato già una prima volta in chiesa e poi fosse riuscito.



I fedeli hanno allertato padre Marco Catorcioni che è andato a consolare la signora derubata. Sul posto è rapidamente intervenuta la polizia, che ha acquisito diversi elementi utili. A quanto riferito da padre Marco, almeno da quando il religioso è presente nel santuario (6 anni) non si era mai verificato un episodio simile.