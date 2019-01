Arriva il gelo, occhio al contatore

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 3 gennaio 2019, 08:26

La lotteria aveva come fine l'acquisto di Box modulari componibili per i cani degli sfollati, da allestire nelle tendopoli a seguito di calamità. Spesso, troppo spesso, sino ad oggi, dopo una calamità, i cani degli sfollati venivano lasciati nei pressi della casa pericolante o inagibile ma, comunque , lontani dai...

mercoledì, 2 gennaio 2019, 13:07

Il 4 gennaio, dalle 10.30, i sindacati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uil Pensionati saranno in piazza Napoleone per tenere un presidio contro la manovra economica approvata a fine anno dal parlamento. Le ragioni della protesta sono state spiegate durante una conferenza stampa che si è tenuta stamani presso la...

mercoledì, 2 gennaio 2019, 11:48

Il comune di Lucca ha pubblicato una nuova ordinanza a tutela della qualità dell'aria per limitare la circolazione dei veicoli più inquinanti, l'accensione dei caminetti e contrastare l’inquinamento atmosferico secondo il Piano di azione comunale per una durata di sei giorni consecutivi

martedì, 1 gennaio 2019, 22:39

In occasione della cinquantaduesima giornata mondiale della pace, si è svolta anche a Lucca (come in altre città italiane) la "Marcia della pace". Numerose persone hanno sfilato per le principali vie della città per poi arrivare alla cattedrale di San Martino

martedì, 1 gennaio 2019, 16:03

Il Popolo della famiglia di Lucca chiede rimozione di bacio gay da Rai Uno: "Appello al presidente Foa: è questa la Rai del cambiamento nel 2019?"

martedì, 1 gennaio 2019, 15:04

Grande festa in piazza San Martino come da consuetudine. Successo per la cerimonia di premiazione del Lucchese dell'anno 2018. Gli auguri di sindaco e arcivescovo. Photogallery