Cronaca



Aumento delle tariffe per l’abbonamento auto dei residenti al Mazzini: fioccano le prime proteste

giovedì, 31 gennaio 2019, 11:40

di daniela nardi

Come era prevedibile, l’aumento del 50 per cento della tariffa per l’abbonamento mensile dei residenti al parcheggio Mazzini è una sgradita sorpresa per gli utenti.

L’abbonamento mensile per i residenti al Mazzini costava infatti 20 euro al mese, mentre da gennaio 2019 è passato a 30, senza che agli abbonati venisse almeno mandata una comunicazione ufficiale dalla Metro che preannunciasse la novità.

Ci ha scritto un signore, residente in centro storico, che usufruisce da lungo tempo dell’abbonamento residenti al Mazzini a una tariffa che effettivamente reputava conveniente.

“Soltanto al momento di rinnovare l’abbonamento a gennaio ho visto che l’importo richiesto e che mi era stato addebitato era di 30 euro e non di 20. Ormai per questo mese ho rinnovato, ma non credo rinnoverò nei mesi successivi. Passare da 240 euro a 360 euro l’anno per me fa la differenza, inoltre non capisco perché proprio i residenti, già tartassati durante tutto l’anno dalle ben note manifestazioni che si svolgono in centro e che già subiscono spesso pesanti restrizioni di vario tipo, siano stati oggetto di questo rincaro, mentre altre categorie di utenti, come coloro che lavorano in centro, sono stati risparmiati dall’aumento”.

Il lettore prosegue: “Il fatto di poter usufruire della sosta gratis anche all’interno del Mazzini dalle 19 alle 9 del giorno successivo può essere positivo per chi ha necessità di custodire la propria auto al coperto soltanto nelle ore notturne, è ben diverso però da tenere parcheggiata la macchina anche durante il giorno. Oltretutto questo parcheggio di notte è sempre in gran parte vuoto, quindi questa “elargizione” da parte della Metro non le costa un gran che. Inoltre mi sembra che questa amministrazione, in nome del dio commercio, distingua tra figli e figliastri tra gli stessi residenti, basti pensare che tutti hanno la possibilità di parcheggiare gratuitamente negli stalli blu dalle 19 alle 9 del giorno dopo, ma questa regola non vale per i residenti che in quell’orario volessero lasciare l’auto negli stalli blu di C.so Garibaldi e Piazza S. Maria. Ricordiamoci che i residenti pagano alla Metro anche 100 euro l’anno per poter accedere con la seconda auto alla ZTL, cosa indispensabile per chi ha bambini o per chi ha un coniuge che magari per lavoro è molto spesso fuori città. Mi sembra che i balzelli che questa amministrazione richiede ai residenti siano un po’ troppi”.

Che dire? Soltanto l’anno prossimo, bilancio alla mano, potrà essere possibile valutare se il nuovo piano tariffario dei parcheggi, che i gruppi di maggioranza PD, Lucca Civica e Sinistra con Tambellini hanno definito “positivo ed equilibrato”, si sarà rilevato effettivamente tale per la Metro e di conseguenza per il comune, ma anche per i cittadini.

Ricordiamo infatti che stanno per aumentare - dall’8 febbraio 2019 - anche le tariffe per la sosta negli stalli a pagamento, con un rincaro previsto di 0,50 euro dalla seconda ora in tutti i parcheggi in struttura e nei parcometri in centro storico.