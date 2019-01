Cronaca



Autobus a Lucca, niente abbonamenti mensili, ma solo annuali e il costo è 310 euro: proteste

mercoledì, 30 gennaio 2019, 18:17

di annalisa ercolini

Dal mese di luglio 2018 è entrato in vigore l’aumento dei prezzi degli autobus nell’area urbana di Lucca, in questo modo si è andati a penalizzare una fetta di persone che prende abitualmente il mezzo. Si è passati da €1.20 a €1.50, senza contare che il carnet da quattro biglietti è sparito per dar posto a quello da 10 con un costo di €14. Un altro cambiamento è avvenuto per gli abbonamenti; è stato tolto quello mensile per dar spazio a quello annuale con l’esorbitante cifra di €310. In relazione a questi aumenti così eccessivi la promessa era quella del rinnovo del parco macchine. Sembra che sia rimasto tutto più o meno come prima, a parte i prezzi sproporzionati del biglietto e dell’abbonamento.

“Con questo freddo prendo spesso l’autobus per andare da mio figlio e i miei nipoti che abitano dall’altra parte della città.” Ci racconta Viola una settantenne piuttosto in forma: “Con la bella stagione percorro il tratto di strada a piedi oppure in bicicletta ma ora sono caduta e pendo il bus.” Viola denuncia l’aumento dei prezzi: “Non ci sono più gli abbonamenti mensili e i carnet da quattro biglietti. Una bella difficoltà per me che non utilizzo regolarmente il bus. E poi non contiamo i ritardi. Abito in zona San Concordio, l’altro giorno sono venuta a prendere la lam blu alla stazione perché quella rossa che ha la fermata davanti a casa mia non è passata.” Secondo la signora non è una rarità che le circolari siano sempre in ritardo.

Nella conversazione si aggiunge un ragazzo: “Scendo dal treno e prendo il bus per andare a casa. Alle volte passa, altre no. E’ un problema. E poi sono sempre sporchi. - sottolinea Franco. - Ha ragione la signora, per quello che paghiamo il servizio non è un granché.”

Viola, continua agguerrita: “Ero alla fermata in Viale Regina Margherita, volevo sedermi per dar riposo alla gamba ma le panchine davanti alla fermata sono troppo basse. Quando è arrivato il bus, ovviamente in ritardo, si trattava di una di quelle navette scomode, obsolete.”

Ci spostiamo in un’altra parte della città e le lamentele sono sempre le stesse. “La situazione è inaccettabile a fronte del rincaro dei biglietti e degli abbonamenti.” Ci racconta simpaticamente Raniero: “Non so, da dove poter iniziare. Ci sono talmente tanti problemi. Siamo obbligati a pagare un abbonamento annuale di 300 euro.”

Gli chiediamo delle agevolazioni: “Lasciamo perdere. C’è una burocrazia infinita per un abbonamento del bus. E poi non parliamo di alcune navette, sono furgoni abilitati al trasporto e per chi come me ha ottant’anni lo scalino per salire è troppo alto.” Raniero prosegue spiegando che insieme al figlio si era recato agli uffici dell’azienda domandando perché nella sua zona passano furgoni di quella serie e non quelli nuovi. “Sa cosa mi hanno risposto? Che dovevo attendere i bus nuovi. Le pare una risposta da dare al pubblico.”

Entriamo in un’edicola, collocata lungo in una delle vie più trafficate della città. Il proprietario desidera restare anonimo ma spiega: “Da questa mattina ho ricevuto già 10 clienti che si lamentano dei prezzi. Più che altro sono svantaggiati gli anziani. Ho richiesto all’azienda l’abilitazione per fare gli abbonamenti ed inoltre ho chiesto una formazione in modo da poter dare indicazioni alla clientela. Dall’altra parte tutto tace, evidentemente non sono interessati. Peggio per loro. Fino a che mi danno i biglietti cartacei, li vendo poi vedremo. Comunque i clienti non sono contenti del servizio.”

Riassumendo: costi lievitati in rapporto a un disservizio generale lamentato un po' da tutti i cittadini, giovani e meno giovani. I mezzi, “furgoni” operativi abilitati a un’affluenza limitata, tipica di un hotel, non adatta a un servizio per una città come Lucca. Navette perlopiù sporche e sempre in ritardo.

In un prossimo futuro cambieranno veramente le cose?