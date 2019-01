Autostrade, tra Firenze e Lucca nuove casse automatiche e disagi

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 24 gennaio 2019, 13:45

Martedì pomeriggio un'anziana è stata derubata della propria borsa mentre stava aspettando di confessarsi nel santuario di Santa Gemma Galgani all'Arancio

giovedì, 24 gennaio 2019, 12:17

Si è svolta nella chiesa di San Paolino martedì 22 gennaio la tradizionale messa che celebra il patrono della polizia municipale, San Sebastiano martire

mercoledì, 23 gennaio 2019, 20:42

Dramma sfiorato in via Michele Rosi nel tardo pomeriggio di oggi quando un passante si è improvvisamente accasciato a terra colpito da un malore

mercoledì, 23 gennaio 2019, 15:16

Continua la rinascita del quartiere di Sant’Anna, grazie al progetto dei quartieri social, ideato e portato avanti dall’amministrazione Tambellini. Stanno proseguendo spediti i lavori a piazzale Sforza

mercoledì, 23 gennaio 2019, 10:09

Un volo cambiato all'improvviso si trasforma in 7 ore di odissea, di scalo in scalo, con una bimba piccola per raggiungere la destinazione. Per questo una donna si è rivolta agli sportelli Adoc di Lucca ottenendo un rimborso totale di 1.200 euro

martedì, 22 gennaio 2019, 21:05

Vivere nel centro storico di Lucca richiede ormai - come ben sanno i sempre meno numerosi residenti - un’inesauribile pazienza e un profondo spirito di sopportazione, pazienza che si dice essere la virtù dei Santi (e sappiamo bene che Lucca di Santi ne ha “prodotti” molti nel corso dei secoli)