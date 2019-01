Cronaca



Balestrieri di San Paolino senza barriere

giovedì, 10 gennaio 2019, 08:39

I balestrieri dell’associazione Contrade San Paolino decidono di iniziare il nuovo anno all’insegna del sociale: in occasione della giornata di festa dell’Epifania, è stata organizzata una classica gara di tiro presso il Campo Tiri della Repubblica di Lucca a Pontetetto e al contempo una piccola raccolta fondi fra i membri dell’associazione.

Il denaro raccolto è stato devoluto all’associazione Luccasenzabarriere, attiva sul territorio di Lucca dal 2017, che porta avanti numerose battaglie contro le barriere architettoniche che limitano, o addirittura impediscono, la mobilità di persone con disabilità fisica temporanea o permanente.

A raccogliere l’assegno è stato il presidente Domenico Passalacqua, presso la sede operativa di Contrade San Paolino situata sotto Porta San Pietro, consegnato dal presidente ACSP Paolo Gianni.

In questi giorni l’associazione Luccasenzabarriere ha anche rivolto un appello alla comunità attraverso la propria pagina Facebook per riuscire a coprire le spese di manutenzione del mezzo attrezzato utilizzato per il trasporto gratuito di persone con disabilità, per il servizio “Ti accompagniamo noi”.

Chiunque sia interessato a contribuire a questa causa può effettuare una donazione di qualsiasi importo tramite una delle modalità presenti sulla pagina del sito web ufficiale di Luccasenzabarriere http://www.luccasenzabarriere.org/sostienici/