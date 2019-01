Cronaca



Beneduci (OSAPP): "Carcere di Lucca, ancora violenze e aggressioni"

martedì, 15 gennaio 2019, 10:18

Nella giornata di ieri, due detenuti, uno di origine marocchina l’altro di origine rumena, e già sottoposti a divieto d’incontro, hanno avuto una seria colluttazione tra loro, grazie al fatto che, altri detenuti rumeni, sono riusciti a forzare il cancello che, di fatto, separa le due sezioni. Il collega di servizio, è intervenuto immediatamente per tentare di separare i contendenti, ma dapprima gli è stato sferrato un pugno in pieno viso e successivamente è stato circondato dagli altri detenuti. Solo il pronto intervento di altri agenti ha posto fine alla rissa e ha messo in sicurezza l’agente aggredito. Il collega è stato inviato al pronto soccorso del locale ospedale civile, dove gli è stata riscontrata una prognosi di 23 giorni.



Ne dà notizia Leo Beneduci Segretario Generale O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) che aggiunge: “abbiamo fatto più volte appello al governo e da ultimo lo scorso 24 dicembre scrivendo ai ministri Bonafede e Salvini il primo rispetto alla diretta responsabilità nei confronti della polizia penitenziaria riguardo alle aggressioni ingenti e quotidiane subite dal personale e alla assoluta povertà di mezzi di difesa, degli organici e persino alla assenza delle uniformi mentre al Ministro dell'Interno per i rischi che l'involuzione violenta delle carceri Italiane possono comportare per l'intera collettività in termini di ordine e sicurezza pubblici atteso che detenuti sempre più violenti nelle carceri e tendenzialmente con maggiore indole delinquenziale a fine pena dal carcere usciranno comunque. Al momento risposte non ce ne sono state.”



"Nell'indicare alle autorità politiche e del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - conclude Beneduci - come drammaticamente vicino il punto di non ritorno verso l'assoluto disastro del sistema penitenziario Italiano rinnoviamo quindi l'invito al governo nella sua interezza e ai ministri Bonafede e Salvini per l'apertura di ogni spazio di analisi e confronto con le rappresentanze del personale di polizia penitenziaria necessario per affrontare con la massima urgenza l'insostenibile condizione del lavoro nelle carceri Italiane da parte degli appartenenti alla polizia penitenziaria".