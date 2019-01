Cronaca



Canale Ozzeri: oltre 170 mila euro per manutenzione e risanamento ambientale

venerdì, 4 gennaio 2019, 12:29

Per il Canale Ozzeri, uno fra i principali scoli della Piana di Lucca, quello che è terminato pochi giorni fa stato un anno di importanti lavori di manutenzione, che si sono appena conclusi: e che hanno visto il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord impegnato in un investimento complessivo di circa 170 mila euro.

Oltre al doppio sfalcio della vegetazione, ripetuto sia a primavera che nel periodo autunnale ed invernale, tra Montuolo e Ripafratta sono stati realizzati tagli di piante intraversate o pericolanti in alveo. Ripristini arginali e chiusura di buche prodotte dalla fauna selvatica sono stati realizzati in Via di San Donato nel Comune di Lucca, in località Colognole e località Patrignone nel Comune di San Giuliano Terme.

Sempre su questo Canale, tra località Pontetetto e località San Concordio e in zona Colognole a monte delle cateratte di Rigoli, sono invece stati realizzati interventi di rimozione di cumuli di alghe infestanti che, anche in questo caso, producevano ostruzioni e problemi al naturale deflusso delle acque.

“Concludiamo questi lavori nel rispetto della programmazione che ci eravamo posti, - sottolinea il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi - in modo da garantire al Canale Ozzeri la massima ricettività ed efficienza in vista delle piogge più consistenti che arriveranno. I lavori che svolgiamo sono una risposta, anche se circoscritta, al tema del cambiamento climatico in quanto sono fondamentali per contenere e affrontare situazioni meteorologiche sempre più estreme e complesse. Svogliamo una funzione che, con il passare del tempo, diventa sempre di più anche ecologica, come dimostra l'azione costante contro le specie aliene e invasive degli ecosistemi umidi. Siamo una realtà dinamica che opera su svariati fronti, avvalendosi anche delle aziende agricole e agro-forestali del territorio che sono una delle risorse più importanti per raggiungere questi obiettivi”.