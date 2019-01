Cronaca



Canti e caramelle con la Befana a Lucca drento del gruppo vocale lucchese Il Baluardo

sabato, 5 gennaio 2019, 23:50

di daniela nardi

Nonostante il freddo pungente si è svolta anche quest’anno per le vie del centro storico la 29^ edizione della tradizionale befanata organizzata dal gruppo vocale lucchese Il Baluardo.

Era presente come ogni anno la Befana in persona che, insieme ai cantori e al suo carretto ricco di dolciumi, ha distribuito caramelle ai bambini che ha incontrato lungo la strada, regalando non solo dolci ma gioia e stupore riflessi anche negli occhi dei genitori e dei nonni presenti, mantenendo viva una delle più importanti tradizioni italiane e locali.

L’allegra brigata musicale è partita come ogni anno da Porta dei Borghi percorrendo Via Fillungo, quindi si è diretta in Piazza S. Michele passando da Via Roma sino ad arrivare in Piazza Cittadella dove si è tenuta la premiazione della 25^ edizione del concorso Cesarin der Viviani per il miglior testo di befanata tradizionale, a cui hanno partecipato, come spiegato dal direttore del baluardo il Signor Elio Antichi, moltissime persone da tutta Italia. Il premio per la miglior befanata 2019 (una calza gigante e la targa del premio) è stato vinto quest’anno da Carina Cherubini Orsetti di Pisa (già vincitrice del premio nel 2010) con il testo “Zitti: parla la Befana!” che verrà messa in musica durante l’anno appena iniziato e sarà presentata il 5 gennaio 2020.

E’ stata presentata la befanata La Leggenda della Befana di Pietropaolo Pighini e Maria Enrichetta Cavani, vincitrice della scorsa edizione, messa in musica dal maestro Paolo Razzuoli. Sono inoltre state assegnate menzioni speciali a Pietropaolo Pighini, Maria Enrichetta Cavani e a Riccardo Del Dotto.